Migranti, Italia e Francia ai ferri corti

(Teleborsa) -dopo i commenti pesanti del presidente francese,, sul comportamento dell'Italia nella vicenda Aquarius Stamane, 13 giugno, il ministro degli Affari Esteri,, ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore francese, che non si è presentato mandando al suo posto l'incaricata agli affari francese.Il, in programma a Parigi.Resta invece confermata la visita a Berlino in agenda domani con il collega tedescoNon si sa ancora nulla sul vertice in programma venerdì 15 giugno tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Macron.Il ministro degli Interni,i, intervenuto al Senato sulla questione Aquarius, ha detto di non essere disposto a prendere lezioni di umanità , chiedendo nuovamente ai francesi di scusarsi per aver accusato l'Italia di "cinismo" e "irresponsabilità". "Senza scuse ufficiali Conte fa bene a non andare a Parigi", ha tuonato Salvini."La Francia ci dice che siamo cinici - ha aggiunto il ministro - ma dal 1° gennaio al 31 maggio ha respinto alle frontiere 10.249 persone, comprese donne e bambini disabili".