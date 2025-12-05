Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 5 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 5 dicembre 2025
(Teleborsa) -
Venerdì 05/12/2025
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,7%)
06:00 Giappone: Leading indicator (preced. 108,6 punti)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,8%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (preced. -6,6 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -1,6 Mld Euro)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 1,7%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,5%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 52 punti; preced. 51 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```