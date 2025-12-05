Appuntamenti macroeconomici del 5 dicembre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 05/12/2025
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,7%)
06:00 Giappone
: Leading indicator (preced. 108,6 punti)
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,8%)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (preced. -6,6 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -1,6 Mld Euro)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,7%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,5%)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 52 punti; preced. 51 punti)