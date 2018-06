Transfer pricing: al via la formazione del personale

(Teleborsa) - Inaugurata a Ostia, presso la scuola di Polizia Economico Finanziaria della, la prima edizione del corso di formazione in tema di Transfer pricing: "procedimento per determinare il prezzo appropriato nel trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili attraverso operazioni infra-gruppo"Il corso è stato organizzato dal gruppo di lavoro congiunto composto dal, dall'. L'iniziativa formativa si pone a valle delle recenti misure introdotte in materia die mira a garantire l'uniforme attuazione di tali misure nelle attività di controllo svolte sul territorio e nelle interlocuzioni con le imprese.In particolare, l’iniziativa formativa, di livello altamente specialistico,to, alla luce dei nuovi standard fiscali internazionali elaborati nell'ambito del progetto "Base Erosion and Profit Shifting" () e delle recenti modifiche alla disciplina interna, che hanno formato anche oggetto di consultazione pubblica con gli operatori e le associazioni di categoria interessate.