Disgelo Italia-Francia. Conte a Parigi da Macron

(Teleborsa) -sarà a Parigi da, per suggellare con una stretta di mano la pace fatta tra Italia e Francia dopo il botta e risposta sulla questione della nave Aquarius Il presidente francese ha tenuto a sottolineare " di non aver mai fatto alcuna dichiarazione con l'obiettivo di offendere l'Italia e il popolo italiano ", ma l'Italia sembra non essere d'accordo. "Finché non arriveranno le scuse noi non indietreggeremo" - ha dichiarato il vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico,, aggiungendo: "è finita l'epoca in cui si pensava che l'Italia la puoi sempre abbindolare".Intanto la nave Aquarius prosegue la sua navigazione verso la Spagna, in particolare verso il porto di Valencia, dove arriverà sabato o domenica.