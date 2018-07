Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex: il caldo peggiora la situazione

(Teleborsa) - Sono ancora fermi al largo di(Ragusa) la naveche sabato hanno soccorso un barcone con 450 migranti nei pressi dell'isola di Linosa. Al momento, a nessuna delle due navi è stato ancora assegnato dal Viminale il. Cosa che avverrà, sottolineano fonti del ministero, solo quando anche gli altri paesi europei con i quali Conte è stato in contatto nel corso della giornata, avranno dato il loro via libera ad accogliere la propria parte di migranti. Finora Parigi, Malta e Berlino hanno accettato di accogliere 50 migranti ciascuno. E "a breve" arriveranno anche le adesioni di altri paesi.Lo scrive su Twitter Andrej Babis, il premier della Repubblica Ceca, uno dei Paesi del gruppo di Visegrad.prosegueIntanto c'è preoccupazione per il caldo che peggiora la situazione.. Lo ha detto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatunasi associa alla richiesta del sindaco chiedendo lo sbarco immediato delle persone a bordo delle due navi. L’associazione chiede che ci sia priorità ai bambini e alle persone vulnerabili che sono provati da un lungo viaggio e dal dolore.- Dopo gli appelli il ministro dell'Interno Matteso Salvini in un incontro con la stampa italiana all’ambasciata italiana a Mosca ha detto che dalle navi in rada nelle acque di Pozzallo