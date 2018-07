Saipem, ok del CdA al rinnovo del Programma EMTN

Saipem

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha deliberato il rinnovo per un anno del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili denominato Euro Medium Term Note Programme (il “Programma EMTN”), istituito con delibera del 27 aprile 2016 per un importo massimo di Euro 2.000 milioni e successivamente rinnovato per un anno ed incrementato per un importo massimo di Euro 3.000 milioni con delibera del 27 giugno 2017.Il rinnovo del Programma EMTN consentirà alla Società di continuare a beneficiare della flessibilità tipica di tale strumento nell'eventualità di future emissioni di obbligazioni.