Nomine: trovata l'intesa su Cdp. Fabrizio Palermo come AD

(Teleborsa) - Fumata bianca per il. Governo e maggioranza hanno trovato l'intesa sul personaggio da nominare come Amministratore Delegato di Cdp. E'di Cdp.Una decisione presa a Palazzo Chigi al termine di un vertice al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Conte, i ministri Tria e Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, plenipotenziario della Lega sulla questione delle nomine.Durante il vertice a palazzo Chigi è stato raggiunto anche l’accordo per la nomina del nuovo direttore generale del Tesoro, individuato in Alessandro Rivera, attuale responsabile del dipartimento banche.Riferendosi alle indiscrezioni circolate stamane sui contrasti tra i leader di M5S e Lega e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che avevano addirittura fatto pensare a possibili conseguenze sulla poltrona del ministro, Di Maio ha precisato che "non ci sono contrasti (con Tria). Il nostro obiettivo è trovare i migliori".