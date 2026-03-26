ASPI premiata a Parigi da CDP tra aziende top in rendicontazione climatica nel 2025

"Premiato il nostro impegno”, dice Elena Botteon. ASPI rientra per il secondo anno consecutivo nella A-List della classificazione CDP risultando tra le migliori imprese partecipanti. Botteon (Head of Sustainability):

(Teleborsa) - Anche nel 2025 Autostrade per l’Italia è nella A List di CDP, posizione che aveva raggiunto già nel 2024. Un traguardo che la pone nel top 4% tra le oltre 22mila aziende partecipanti, e che riconosce la strategia ambiziosa sviluppata da ASPI sulla mitigazione e sull’adattamento climatico. CDP è una non profit internazionale che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale.



Per il Gruppo alcune delle principali tappe di questo percorso, riconosciuto negli anni da CDP, includono la certificazione da parte dell'ente SBTi (Science Based Targets) degli obiettivi di decarbonizzazione volti al raggiungimento dello status Net Zero al 2050, e la pubblicazione nel 2024 del Climate Transition Plan: ovvero di un documento strategico che delinea la strategia del gruppo sul tema della gestione del rischio climatico, definendo strategie, obiettivi e azioni concrete per ridurre le emissioni climalteranti e adattare le infrastrutture ai fenomeni climatici estremi.



Nell’ambito delle celebrazioni per il 25esimo anniversario dell’organizzazione si è tenuta a Parigi la cerimonia per i CDP Europe Awards, uno degli eventi di riferimento in Europa sulla disclosure ambientale, che ha riunito circa 300 rappresentanti di aziende, città e decisori pubblici che si sono distinti nella trasparenza ambientale, e nella qualità e completezza nella rendicontazione; con un duplice obiettivo: riconoscere le organizzazioni più avanzate nella rendicontazione ambientale, e stimolare un miglioramento degli standard di trasparenza e azione climatica tra imprese e amministrazioni pubbliche.



"Essere presenti nella A-List di CDP dimostra come la gestione dei rischi climatici e la rendicontazione ambientale rispondano ai più alti standard globali", ha detto Elena Botteon, Head of Sustainability di Autostrade per l'Italia, intervenuta sul palco a ritirare il premio di CDP. "E' un risultato che premia la coerenza e la determinazione con cui il Gruppo Autostrade ha integrato la sostenibilità nel proprio modello di business. Partecipare a un evento di questo rilievo, confrontandoci con le più avanzate realtà europee, è per noi un’opportunità di scambio estremamente utile. Continueremo a lavorare con responsabilità e trasparenza per essere parte del cambiamento, consapevoli che la crisi climatica esige azioni immediate e misurabili", ha concluso.







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