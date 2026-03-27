MPS, precisazione in merito alla presentazione delle liste

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena
ha precisato che alla luce delle preliminari interlocuzioni con le Autorità Consob
e Banca Centrale Europea
, per quanto di rispettiva competenza, e sulla base delle informazioni ricevute sinora, tutte e tre le liste posso essere votate dagli azionisti
.
Nei giorni scorsi infatti la Banca aveva confermato
che, in aggiunta alla lista di candidati alla carica di amministratori presentata dal CdA uscente, risultano presentate dagli azionisti, entro il termine previsto dalla normativa di legge e di Statuto, 2 liste di candidati per le nomine al CdA e 3 liste di candidati per le nomine al Collegio Sindacale in vista dell'assemblea del 15 aprile 2026.