MPS, il proxy advisor ISS suggerisce di votare la lista del CdA

(Teleborsa) - Il proxy advisor ISS ha raccomandato agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena di votare a favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, che vede Fabrizio Palermo candidato alla carica di amministratore delegato.



Di conseguenza, ISS ha raccomandato ai soci della banca, in vista dell'assemblea generale annuale, di votare contro la lista di PLT Holding (che fa capo alla famiglia Tortora), con ha l'AD uscente Luigi Lovaglio come capofila, e contro quella di minoranza degli investitori istituzionali.

Condividi

```