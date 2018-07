Facebook crolla a Wall Street dopo conti e outlook

Facebook

(Teleborsa) - Colpo di scena a Wall Street del titoloche registra una perdita a due cifre a mercato chiuso (-20%) dopo aver annunciato un trimestre inferiore alle aspettative ed una guidance debole scuotendo l'umore degli investitori.Il re dei social network ha chiuso il secondo trimestre conRisultati deludenti giunti come un fulmine a ciel sereno nel pieno ritmo della stagione delle trimestrali in America.Nel periodo, Facebook ha registrato utili netti per 5,1 miliardi con gli utili per azione passati a 1,74 dollari da 1,32 dollari, 2 centesimi sopra le stime di consensus. I ricavi sono saliti a 13,23 miliardi di dollari ma sotto i 13,36 miliardi attesi dal mercato. Gli utenti attivi nel mondo ogni giorno sono stati pari a 1,47 miliardi (+11% annuo) ma non quanto prevedevano gli analisti: 1,49 miliardi di unità. Gli utenti attivi mensilmente hanno raggiunto quota 2,23 miliardi (+11%), sotto il consenso (2,25 miliardi).La società Menlo Park, in California, si aspetta una frenata della crescita del fatturato nella seconda parte dell'anno, a causa degli ingenti investimenti in sicurezza (come lo scandalo Cambridge Analytica e le nuove norme Ue sulla privacy ).