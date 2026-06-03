Macy's in focus a Wall Street dopo i conti e le stime

(Teleborsa) - Lieve ribasso per Macy's che presenta una flessione dello 0,46% allineandosi alla debolezza dell'intero listino americano.



Prima dell'avvio di Wall Street, pre-market, il titolo della catena della grande distribuzione, beneficiava della trimestrale e della guidance 2026 rivista al rialzo. "Abbiamo iniziato l'anno alla grande, superando le aspettative per il quinto trimestre consecutivo, grazie al continuo slancio della nostra strategia 'Bold New Chapter'", ha dichiarato il presidente e Ad Tony Spring.



L'andamento di Macy's nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Le implicazioni di medio periodo di Macy's confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 22,57 USD con primo supporto visto a 20,91. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 20,24.



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