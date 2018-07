Rai Way, nel primo semestre ricavi stabili e utile netto in salita

Rai Way

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2018 conpari a 109 milioni di euro, in crescita dello 0,9% rispetto ai 108 milioni dei primi sei mesi 2017. I ricavi riconducibili a Rai sono pari a 92,5 milioni mentre il contributo da clienti terzi si attesta a 16,5 milioni.è pari a 30,9 milioni, in crescita del 13,1% rispetto ai 27,4 milioni del primo semestre 2017.L'ammonta a 59,2 milioni, in crescita del 4,3% rispetto ai 56,8 milioni del primo semestre 2017.Ilè pari a 164,9 milioni, con unpari a 13,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2017, quando era pari a 4,8 milioni, principalmente per effetto del pagamento dei dividendi.I risultati dei primi sei mesi 2018 sono in linea con le aspettative della società che conferma quindi gli obiettivi per l’esercizio 2018.In particolare si prevede che: l'prosegua la sua crescita organica. Gli investimenti di mantenimento si attestino su un valore pari a circa il 9% dei ricavi core. Per il futuro, resta altresì confermato un livello medio dell’8,5% dei ricavi core.