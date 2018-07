Fiera Milano, migliorano i conti del primo semestre

Fiera Milano

(Teleborsa) -nel primo semestre mostra un'importante crescita di tutti gli indicatori economici e finanziari.ammontano a 157,7 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto a 133,9 milioni del primo semestre 2017, principalmente per effetto della citata crescita del business fieristico e di maggiori vendite di servizi di allestimento.L'è pari a 46,1 milioni di euro rispetto a 11,9 milioni registrati nel primo semestre 2017, in aumento prevalentemente per effetto dell’incremento dei ricavi e delle azioni di razionalizzazione di costi.L'è di 43,1 milioni di euro rispetto a 8,4 milioni del primo semestre 2017 e riflette la crescita dell'. Il.lrispetto a un indebitamento di 0,8 milioni al 31 dicembre 2017. Tale miglioramento è conseguente alpositivo generato dall'attività operativa del semestre, parzialmente compensato dalla variazione del capitale circolante netto., il gruppo spiega che risultati della gestione del primo semestre, in particolare del secondo trimestre, sono stati superiori alle aspettative e segnala che i livelli di attività del secondo semestre saranno inferiori rispetto a quelli dei primi sei mesi, in relazione alla consueta sospensione delle manifestazioni nei mesi estivi, tipica del settore di riferimento, e all'assenza di manifestazioni biennali nel quarto trimestre. In particolare, la superficie espositiva netta in Italia è stimata nel secondo semestre in 490 mila metri quadrati, rispetto a 995 mila metri quadrati nei primi sei mesi.Il CdA oltre ad approvare i conti ha dato il via libera al