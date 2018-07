Vertici RAI, scelto Salini quale AD e Foa Presidente

(Teleborsa) -, frutto di una delicata trattativa in seno al governo Cinquestelle-Lega che si è intensificata nelle ultime ore. L'esecutivo ha raggiunto l'accordo per lanella persona die delinLa proposta per il rinnovo dei vertici della TV di stato è stata fatta formalmente dalindicando Salini quale Amministratore delegato della RAI e Foa quale consigliere di amministrazione. Sarà poi laa nominare quest'ultimo per la carica di Presidente.Il compromesso sui nomi da proporre sarebbe stato raggiunto durante unprima dell'inizio della riunione del CdM fra il Premier Conte, i due vice premier Salvini e Di Maio ed il titolare del Tesoro Tria., ha detto Luigi Di Maio al termine del Consiglio dei ministri.