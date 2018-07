Tesmec, nuovo contratto in Francia nel settore ferroviario

Tesmec

(Teleborsa) -si è aggiudicata,, un contratto in Francia nel settore ferroviario del- Société Nationale des Chemins de fer Français, che ha assegnato i lavori di rigenerazione della catenaria tra le stazioni ferroviarie di Parigi Austerlitz e Bretigny sur Orge, sulla linea C della rete RER, al consorzio RC, costituito dalle società TSO, Mobility, ETF e Setec Ferroviaire, quattro dei più importanti contractor francesi del settore.Il Gruppo Tesmec si occuperà di affiancare il team tecnico del consorzio RC nella progettazione dei veicoli e nella definizione della metodologia di lavoro, partendo dalle specifiche del capitolato di gara e trasformandole in soluzioni tecniche, oltre che della fornitura di una flotta di 9 veicoli.Il progetto di SNCF prevede laper una tratta della lunghezza di 30 km partendo dalla sostituzione dei pali, delle mensole e della catenaria su tutti i binari (che si sviluppa da 4 a 8 linee)., verranno eseguiti senza interruzione dell'operatività della linea C della rete RER. L'obiettivo di SNCF è la sostituzione dell’attuale rete ormai usurata, che obbliga a continue sospensioni del servizio passeggeri per riparazioni e manutenzioni straordinarie, con una nuova rete da 1.500 V (CSRR - Catenaire Simple Renforcée Régularisée - per una velocità di traffico di 160 km/h) considerata più sicura, affidabile e con un miglior livello di prestazioni. SNCF intende standardizzare la propria rete attraverso lo sviluppo e la diffusione di questa nuova tecnologia. Per realizzare i lavori, il contrattista RC ha, quindi, deciso di progettare e costruire nuove macchine, in grado di eseguire le varie operazioni i n modo efficiente, affidabile e sicuro.La flotta dei 9 veicoli progettati e realizzati dal Gruppo Tesmec sarà composta da: 2 sistemi per il recupero; 1 sistema per la tesatura e installazione del nuovo conduttore; 2 sistemi per il supporto meccanico e la predisposizione della pendinatura; 1 sistema per la posa di nuovi conduttori; 1 sistema per l’installazione di nuovi ancoraggi e di nuovi armamenti; 2 veicoli per la pendinatura.