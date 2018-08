Ryanair, sciopero piloti: 85% dei voli regolari in Europa

(Teleborsa) - Volia rischio nella giornata di oggi, venerdì 10 agosto 2018, a causa di un nuovo sciopero dei piloti indetto dalla sigla sindacale tedesca Vereinigung Cockpit."Nonostante l'inutile e ingiustificato sciopero in 5 (Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia) dei nostri 37 mercati, oltre 2.000 voli Ryanair (l'85% di quelli in programma) opereranno normalmente nella giornata di oggi, trasportando quasi 400.000 clienti in tutta Europa", ha tenuto a precisare la compagnia aerea low cost irlandese in un tweet di aggiornamento sulla situazione.Ryanair "ha compiuto ogni azione possibile per ridurre al minimo i disagi e abbiamo informato i nostri clienti il prima possibile circa le loro opzioni di trasferimento gratuito su una rotta alternativa, rimborso o riprotezione sul primo volo disponibile. La maggior parte dei clienti interessati è già stata riprotetta su un altro volo Ryanair".