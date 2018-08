NASA, la sonda Parker Solar Probe in viaggio dopo la partenza da Cape Canaveral

(Teleborsa) -. Il rinvio di 24 ore del lancio, dovuto a problemi legati alla pressione dell'elio che alimenta i motori, non influenzerà il programma della missione che, ma indispensabile per riuscire a studiare la corona, la parte più esterna dell'atmosfera solare.Parker Solar Probe, che pesa 635 kg,, periodo che la vedrà avvicinarsi progressivamente al Sole effettuando il primo flyby del viaggio interplanetario il 28 settembre, quando sfiorerà Venere per ottenere una spinta gravitazionale per poi raggiungere il 1 novembre.Nel corso delle ultime orbite, alla minima distanza dal Sole, la sonda Parker Solar Probe toccherà i 200 km al secondo, quasi 690.000 chilometri all’ora., progettato per la misurazione dei campi elettrico e magnetico dell'atmosfera e del vento solare;, la camera che riprenderà le immagini delle eruzioni nella corona solare;(Solar Wind Electrons Alphas and Protons investigation) che misurerà velocità e temperatura delle particelle sprigionate dal Sole;(Integrated Science Investigation of the Sun) seguirà il moto delle particelle.A proteggere la struttura della sonda,, e la strumentazione di bordo, uno scudo termico avanzato, basato su un avvolgimento di carbonio ad altissima resistenza. Gli strumenti della sondai.. L’attenzione si concentra soprattutto sulle tempeste che, oltre a produrre danni ai satelliti e blackout nelle telecomunicazioni terrestri, possono esporre a forti radiazioni gli astronauti.