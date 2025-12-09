La sfida di Google a Meta sugli smart glasses affossa EssilorLuxottica a Parigi

(Teleborsa) - Google
ha annunciato nella giornata di ieri che lancerà i suoi primi smart glasses
con intelligenza artificiale
nel 2026, intensificando la competizione con Meta
in un mercato degli AI wearables in rapida crescita. I nuovi dispositivi includeranno due modelli
: occhiali solo audio, basati sull’assistente Gemini
, e occhiali con display integrato capaci di mostrare informazioni come indicazioni stradali o traduzioni. Il progetto è sviluppato in collaborazione con Samsung
, Gentle Monster
e Warby Parker
, che ha confermato l’arrivo dei primi modelli nel 2026.
La notizia ha penalizzato EssilorLuxottica
, fanalino di coda del CAC 40, spinta in basso dai timori per la crescente concorrenza di Google negli smart glasses con AI. I due modelli sviluppati da Alphabet con Warby Parker sono infatti in linea con le soluzioni già offerte da Meta ed EssilorLuxottica.
Gli occhiali di Google saranno costruiti su Android XR
, la piattaforma di Google per i visori
. L’iniziativa segna il ritorno dell’azienda nel settore dopo i fallimenti del passato, che Sergey Brin ha attribuito a tecnologie immature e limiti nella supply chain. Oggi, grazie ai progressi dell’AI, Google punta invece a offrire funzioni più utili e meno invasive. Il mercato, però, è già molto competitivo: oltre a ai Ray-Ban Meta
sviluppati con EssilorLuxottica, anche Snap
e Alibaba
stanno ampliando le proprie offerte.
Google ha inoltre annunciato nuovi aggiornamenti software per il visore Galaxy XR
, tra cui la connessione ai PC Windows e una modalità viaggio.
Nel frattempo sono emerse alcuni dettaglio in merito alla "collaborazione"
tra Meta e il produttore italofrancese di occhiali. L'azienda americana detiene "almeno il 3%" di EssilorLuxottica, secondo quanto ha dichiarato il consigliere indipendente Jose Gonzalo
, che ha aggiunto che la quota potrebbe avvicinarsi al 5%. Gonzalo ha però precisato che Meta non mira a un seggio nel board
.