Genova, Di Maio: "Con 40 morti Governo non pagherà penali. Individueremo gestore pubblico"

Atlantia

(Teleborsa) - "Non è possibile che si possa morire pagando il pedaggio. Prima che il Governo annunciasse il ritiro della concessione, già la Borsa aveva condannato ".E' la posizione espressa dal, in un'intervista a Radio24 che rilancia: "Tutti parlano oggi della. Ma se la motivazione è giusta e. Tutti chiedono giustizia a Genova. Ci sono tutte le ragioni per recedere dalla concessione senza pagare penali. Gli utili netti che fanno queste società, che hanno operato in monopolio, fanno arrabbiare tutti. I Benetton li incontreremo quando gli revocheremo la concessione"."Confermo la revoca della concessione ad Autostrade" - ha aggiunto Di Maio - "Tengo a ribadire la linea del governo, non è possibile che in questo Paese si vada a morire pagando il pedaggio".La società intanto si difende e con una nota spiega che l'annuncio della revoca è arrivato senza una contestazione specifica , e comunque invoca il pagamento da parte dello Stato del valore residuo della concessione."Quel ponte andava chiuso per la tragedia - rilancia Di Maio -.. Se Autostrade per l'Italia incassa sei miliardi di pedaggi e non fa la manutenzione per sei miliardi, li incasseremo noi".