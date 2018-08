Atlantia recupera in Borsa. Governo diviso sulla storia delle concessioni

Atlantia

(Teleborsa) -, dopo il tracollo avvenuto all'indomani del disastro di Genova . Nella seduta di ieri 17 agosto 2018 il titolo è riuscito a, anche se questa performance non ha nulla a che vedere con il, quando il titolo ha scontato gli effetti del disastro provocato dal cedimento del viadotto Morandi a Genova, in cui sono morte oltre 40 persone. In più, chi ha dimestichezza della finanza sa bene che il rimbalzo è prevalentemente "tecnico" ed ha a che fare con ricoperture di eventuali posizioni scoperte.Quel che accadrà lo si saprà solo lunedì e nei giorni a seguire e molto dipenderà dall'atteggiamento del governo verso laad Autostrade per l'Italia. Ladel crollo del viadotto Morandi sull'autostrada A10 è stata, rea di non aver previsto il fatto, di non aver effettuato i necessari controlli di sicurezza e gli interventi di manutenzione necessari.Se in un primo momento il governo sembrava compatto sulla decisione di, con il "senno del poi" sono emerse delle, anche perché ildella revoca anticipata si aggirerebbe sui, praticamente il valore di una finanziaria.: da un lato ilcon la holding della famiglia Benetton il risarcimento dei danni prodotti dall'incidente, dall'altroed afferma di non voler "aspettare i tempi della Giustizia". La Procura ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità del caso e sta procedendo con le indagini. Ma il M5S propende per una giustizia sommaria e chiede a gran voce una "esecuzione" in piazza, anzi il(M5S) afferma di averdelle concessioni.La società che fa capo alla famiglia Benetton è stata letteralmente travolta da un attacco mediatico e, dopo una prima doverosa precisazione iniziare (anche per tacitare la Consob),, in attesa che i legali valutino cosa è più opportuno fare. Ma sembra che si stia facendo largo l'idea di sostenere la sponda del Carroccio, annunciando forse già oggi unche in molti si aspettano.