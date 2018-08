Genova, funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi. I morti sono 42

Atlantia

(Teleborsa) -, ma non per tutti:sono sfilate oggi, sabato 18 agosto, alla, nel padiglione Jean Nouvel, dove ilha officiato la funzione religiosaDolore, rabbia, incredulità, sdegno, applausi per i Vigili del Fuoco. Tutta la sfera delle emozioni umane ha accompagnato i feretri delle 18 vittime, meno della metà dei 42 morti accertati , preferendo una funzione in forma privata e nella propria città d'origine., anche in dissenso con uno Stato che invece di proteggere i loro figli, ha preferito per anni favorire i poteri forti", ha affermato ilUna conferma delarriva anche da alcuni prelati, il padre cappuccino dell'ospedale San Martino, Mauro Brezzo, che da giorni porta sostegno spirituale ai feriti e familiari delle vittime, e Don Massimiliano Moretti, parroco di Nostra Signora Assunta e S. Zita di Genova, chee chiede che il Governo "si attrezzi a convergere sul bene comune, senza continuare a fare campagna elettorale".pronunciando poi ad uno ad uno i nomi delle vittime, ovunque si alza a Dio la preghiera. Genova è sotto lo sguardo del mondo. La tragedia ci ha fatto toccare con mano la fragilità umana.E infine, annunciato dal Cardinale, un momento diche piange la morte di suoi due fedeliFrattanto, sono state recuperate anche le ultime vittime: un'auto è stata trovata dai Vigili del Fuoco con tre persone a bordo (madre, padre e una bambina di 9 anni), e un'ultima salma sarebbe stata recuperata,Sullo sfondo le responsabilità per l'accaduto, in primis della società(gruppo), che sembra stia per annunciare per il primo pomeriggio di oggi sabato 18 agosto le. Intervenuti al rito funebre anche in forma privata i "vertici" di Autostrade, entrati a cerimonia iniziata da un ingresso secondario.