Crollo Ponte Morandi, carroponte e rottura di un tirante tra le possibili cause del disastro

(Teleborsa) - Proseguono a ritmo serrato le indagini per accertare le cause che hanno portato al crollo del Ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto . Secondo fonti della Procuradi parte del viadotto", riporta l'ANSA., la ditta che stava lavorando sul ponte crollato a Genova,. "Stavamo lavorando all'installazione di binari sui quali avrebbe dovuto scorrere il carroponte che però non è mai entrato in funzione" ha spiegato.IntantoTra i reati ipotizzati finora - omicidio colposo plurimo aggravato, attentato alla sicurezza dei trasporti e disastro colposo - i PM stannoIl Procuratore Cozzi ha puntato i riflettori sui. "Dal primo momento gli organi investigativi si sono attivati per acquisire video o altre immagini che in qualche modo documentino il crollo del ponte. Abbiamo fatto anche un appello. Non corrisponde al vero l'affermazione che ci saremmo accontentati di una versione singola dei video di Autostrade" le sue parole.Ed è proprio dell'ultima ora la notizia secondo cui