L'indice del settore costruzioni italiano marcia in positivo (+1,26%), slancio per Trevi

Settore costruzioni a Milano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

FTSE MIB

Buzzi Unicem

mid-cap

Cementir

Italmobiliare

small-cap

Trevi

Astaldi

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 30.648,37, e si è poi portato a quota 31.206,82, in aumento dell'1,26% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in territorio positivo a 428,82, dopo aver avviato la seduta a 422,79.Tra i titoli del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,59%.Tra leitaliane, scambia in profit, che lievita dell'1,44%.In luce, con un ampio progresso dell'1,02%.Tra ledi Milano, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 8,89%.Brilla, con un forte incremento (+4,94%).