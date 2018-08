Aeroporti, la gestione dell'overbooking dei parcheggi privati low cost

(Teleborsa) - Si moltiplicano lei quali, partiti in aereo per le vacanze e lasciata l’auto in sosta in uno deisorti nei territori limitrofi ai principali aeroporti nazionali, sono costretti adAccade specialmente nel mese di, quello più gettonato per le ferie. Il motivo è da ricercare nell’abitudine, da parte delle società che gestiscono i parcheggi privati, di utilizzare altre, per lo più di aziende chiuse per lo stop estivo, insediamenti agricoli o addirittura abitazioni dotate di ampi spazi interni a raso, perL’ultimo episodio è accaduto a un lecchese, il quale ha denunciato alla Questura locale di aver lasciato l’auto aun parcheggio low cost vicino all’, il giorno 8 agosto e non averla ritrovata al rientro il 19 agosto, se non dopo avere trascorso in, scoprendo che l’auto si trovava a 16 km di distanza dal parking low cost a cui l’aveva affidata e potendo rientrarne in possesso solo dopo che un parente gli ha portato la chiave di scorta.Sembra che lae che i carabinieri di Somma Lombardo abbiano riscontrato la presenza di auto, che dovevano essere in custodia a EasyParking, nelle, in zonae addirittura incon tanto di multa sul parabrezza. Altre sarebbero statepresi in prestito nelle zone limitrofe. In particolare, il cittadino lecchese autore della denuncia si è accorto che la sua auto aveva aggiunto 300 km rispetto a quando era stata lasciata al parcheggio.