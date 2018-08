L'indice delle società assicurative dà qualche segnale positivo (+0,65%), notevole balzo in avanti per UnipolSai

settore assicurativo italiano

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 15.112,47, in recupero dello 0,65%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre ilmostra un incremento dello 0,45% a 263,87.Tra i titoli del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,39% sui valori precedenti.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,02% sui valori precedenti.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,88%.Tra leitaliane, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,7%.