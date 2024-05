UnipolSai, l'utile del trimestre sale del'1,7% a 235 milioni di euro

UnipolSai

Unipol

(Teleborsa) -, la controllata diin cui sono concentrate le attività assicurative del gruppo bolognese, ha chiuso il primo trimestre del 2024 con un utile netto di 235 milioni di euro, in crescita dell'1,7% sullo scorso anno, e una raccolta diretta assicurativa salita dell'8,7% a 4,2 miliardi di euro.La crescita della, si legge in una nota, è del 9,8% a parità di perimetro, escludendo dal computo dei risultati 2023 il contributo di Incontra Assicurazioni, ceduta lo scorso anno.Nel corso del trimestreSolvency ratio individuale scende dal 313% al 307%, mantenendosi comunque di oltre tre volte superiore ai minimi regolamentari.Ildel settore danni è stato pari a 290 milioni, in crescita dai 284 milioni nel primo trimestre 2023, riflettendo da un lato un miglior contributo tecnico assicurativo e dall'altro un minor risultato finanziario.