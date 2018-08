Andamento positivo per il settore commodities italiano (+1,42%)

Comparto materie prime dell'Italia

EURO STOXX Basic Resources

FTSE Italia Basic Resources

settore materie prime dell'Area Euro

Tenaris

small-cap

Intek

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 40.081,16 in guadagno dell'1,42%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilha chiuso a 264,52, dopo aver avviato la seduta a 262,09.Tra ledi Piazza Affari dell'indice materie prime, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,42%.Tra ledi Milano, risultato positivo per, che lievita dell'1,50%.