Lieve ribasso per il comparto chimico italiano (-0,57%), timido segno meno per Aquafil
(Teleborsa) - L'indice del settore chimico si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo il settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha terminato gli scambi a quota 52.058, con un decremento di 298,4 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Chemicals si ferma a 1.551, dopo aver avviato la seduta a 1.543.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, frazionale ribasso per SOL, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,56%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, giornata fiacca per Aquafil, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,90%.
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