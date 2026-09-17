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Pininfarina balza e si allinea al corrispettivo dell'opa promossa da PF Holdings

Finanza
Pininfarina balza e si allinea al corrispettivo dell'opa promossa da PF Holdings
(Teleborsa) - Corre Pininfarina che, con balzo del 18,2%, vola in vetta al Ftse Italia Small Cap (+1%).

Il titolo si allinea pertanto al corrispettivo di 1 euro dell'OPA volontaria totalitaria promossa da PF Holdings sulle azioni della società e finalizzata al delisting da Euronext Milan.

L'offerta - secondo quanto reso noto ieri sera - ha ad oggetto massime 16.660.587 azioni, rappresentative del 21,177% del capitale sociale, che comprende tutte le azioni al netto delle 62.013.249 azioni, rappresentative del 78,823% del capitale sociale , attualmente detenute da PFH. L’esborso massimo complessivo sarà pari a 16.660.587 euro.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Ftse Italia Small Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società attiva nel settore delle carrozzerie per automobili rispetto all'indice di riferimento.

Tecnicamente, Pininfarina è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,017 euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9967. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,037.
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