Pininfarina balza e si allinea al corrispettivo dell'opa promossa da PF Holdings

(Teleborsa) - Corre Pininfarina
che, con balzo del 18,2%, vola in vetta al Ftse Italia Small Cap
(+1%).
Il titolo si allinea
pertanto al corrispettivo di 1 euro
dell'OPA volontaria totalitaria promossa da PF Holdings
sulle azioni della società e finalizzata al delisting da Euronext Milan.
L'offerta - secondo quanto reso noto ieri sera - ha ad oggetto massime 16.660.587 azioni
, rappresentative del 21,177% del capitale sociale, che comprende tutte le azioni al netto delle 62.013.249 azioni, rappresentative del 78,823% del capitale sociale , attualmente detenute da PFH. L’esborso massimo complessivo sarà pari a 16.660.587 euro
.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Ftse Italia Small Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società attiva nel settore delle carrozzerie per automobili
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Pininfarina
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza
vista a 1,017 euro
, mentre il supporto
più immediato si intravede a 0,9967
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza
vista a quota 1,037
.