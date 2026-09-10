Il comparto chimico italiano si è mosso verso il basso (-5,62%), ribasso per SOL
(Teleborsa) - Andamento depresso per l'indice del settore chimico. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso la giornata a quota 53.135,1, perdendo -3.165 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'indice EURO STOXX Chemicals che scivola a quota 1.568, dopo un avvio di sessione a 1.601.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto chimico, in forte ribasso SOL, che chiude la seduta con un -5,74%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice chimico, contenuto ribasso per Aquafil, che archivia la sessione in flessione dello 0,59%.
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