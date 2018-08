Autostrade, CdA: convinti adempimento obblighi concessori

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di"ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle Infrastrutture datata 16 agosto predisposti dalle strutture tecniche della società e ha". Lo si legge nel comunicato stampa diffuso al termine della riunione del CdA odierno, 31 agosto 2018, per un aggiornamento nelle more degli esiti degli accertamenti in corso relativi al crollo del viadotto Polcevera a Genova . La lettera di riscontro ed i relativi allegati saranno inviati al Ministero nel termine assegnato.Autostrade ricorda, in merito alle iniziative condivise nell'adunanza del 21 agosto scorso , gli aiuti alle famiglie colpite che hanno interessato più di 200 nuclei familiari, le iniziative di ripristino della viabilità cittadina, le ulteriori iniziative di agevolazione del pedaggio e l'avanzamento del progetto di demolizione e ricostruzione del ponte.Il CdA e il Collegio Sindacale hanno rinnovato il proprio cordoglio per le vittime, il dolore per i feriti e la vicinanza all'intera comunità genovese ed alle Istituzioni.