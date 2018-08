TIM in picchiata tocca i minimi dal 2013

TIM

Telecom

(Teleborsa) - Giornata no asul titoloche scivola del 3,77% scambiando a 0,546 euro per azione. Il titolo durante la sessione è sceso a minimi di 0,545 euro a livelli che non si vedevano dal 2013. A pesare sulle azioni i i timori del mercato per l'impatto dell'ingresso dell'operatore Iliad che ha portato molte richieste di passaggio e le incertezze sulla rete.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,5363 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,5605. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,5283.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)