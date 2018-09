Genova, appello Assarmatori: "Per il Porto d'Italia abbattere i tempi della burocrazia".

(Teleborsa) - Per laarriva un appello anche da, l'associazione che rappresenta il settore della cantieristica navale, cheper la ricostruzione, data l'importanza del capoluogo ligure nel settore portuale.Assarmatori, l'associazione di armatori presieduta da Stefano Messina, chiede innanzi tuttopresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Unain grado di bypassare le normative vigenti e rendere immediatamente appaltabili i lavori infrastrutturali, in primis il Ponte Morandi. Ma c'è di più: il piano prevede ancheper, un potenziamento del personale delle istituzioni pubbliche operanti in porto e uncome polmone delle attività portuali.“Deve essere chiaro a tutti - afferma il Presidente Stefano Messina - che, se Genova va in crisi, è l’intero sistema Paese a pagarne le conseguenze in termini di competitività del sistema economico nazionale, costi dei prodotti, perdita di efficienza e di gettito fiscale. Per questo chiediamo e auspichiamo un quadro normativo che consenta di abbattere i tempi della burocrazia. Uno stato di emergenza come questo si affronta con metodi di emergenza. Il Governo e il Paese non si possono permettere il lusso di attendere”.