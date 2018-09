(Teleborsa) - Ieri, 4 settembre 2018, è stato raggiunto "un accordo per il cessate il fuoco" in, per porre fine "a tutte le ostilità, proteggere i civili, salvaguardare la proprietà pubblica e privata e riaprire l'aeroporto di Mitiga", si legge in un tweet dell'- United Nations Support Mission in Libya.Pesante il bilancio di sangue dei nove giorni di scontri fra milizie a Tripoli: almeno 61 morti e 159 feriti.