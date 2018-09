Kenya chiama, Ryanair e easyJet pronte a rispondere?

Ryanair

easyJet

(Teleborsa) - Finora l’approdo idei più importanti vettori low cost europei,sembreranno allettanti al punto tale da indurre a spingersi a sud o, in alternativa, ad avviare un’attività di fideraggio., basata evidentemente su soluzioni sostenibili dal punto di vista operativo e finanziario.Va osservato come. Raynair possiede esclusivamenteed ha in ordine, come "cliente di lancio",che alcune altre compagnie intendono utilizzarepuin ogni caso, di "percorribilità limitata"., da parte sua, possiedei. La compagnia a basso costo britannica è anche il maggior operatore di A319.espressamente concepiti per il lungo raggio. Ma non è detto.