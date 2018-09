Genova, Tribunale del Riesame conferma sequestro 49 milioni a Lega

(Teleborsa) -. I "Due" erano stati condannati in primo grado, assieme a tre ex revisori dei conti della Lega, per truffa ai danni dello Stato. L'ammanco era stato stimato appunto in 49 milioni di euro. I "fondi sequestrati" si aggirano attorno ai 3 milioni di euro e ora nella casse di via Bellerio, a Milano, dovrebbero esserci circa 5 milioni. La sentenza, rinviata di un giorno, era in ogni caso "temuta" dall'attuale Segretario-Ministro-VicePremier Matteo Salvini , che tuttavia ha sperato fino all'ultimo.- ha commentato il leader del Carroccio nell'apprendere la notizia - e gli avvocati faranno ora le loro scelte: se vogliono toglierci tutto facciano pure,si impegni sulla tragedia di Ponte Morandi".Secca e "a stretto giro di posta". So solo che dalle 11.40 del 14 agosto stiamo lavorando senza sosta alle indagini per il crollo del ponte".Più tardii, per presunti errori di dieci anni fa.Sulla conferma del "sequestro", pressochéma la sentenza non avrà ripercussioni sul Governo.: lo facevo da avvocato, farlo da Premier mi metterebbe in difficoltà".Anchei, capogruppo di Forza Italia, il Governatore della Liguria,, e l'ex Ministroi sonoCome dicevamo, e non poteva essere altrimenti,. E il vicepresidente della Camera: "Erano soldi dei cittadini e vanno restituiti. Lo dice il Tribunale del riesame che conferma il sequestro per l'usò illecito dei finanziamenti pubblici. Ci aiuti in questa battaglia di legalità".. Come ho sempre detto, i fatti risalgono ai tempi di Bossi, quindi, c'è una sentenza e va rispettata.