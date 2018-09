Lavoro, ISTAT: deciso aumento dell'occupazione nel secondo trimestre

(Teleborsa) -L'ISTAT ha divulgato i dato relativi al secondo trimestre 2018, che confermano unrispetto al trimestre precedente, in un contesto di diminuzione della disoccupazione e dell’inattività. Queste dinamiche congiunturali del mercato del lavoro si inseriscono(+0,2% in termini congiunturali e +1,2% su base annua) rispetto al ritmo registrato nei due trimestri precedenti., cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con il secondo trimestre del 2017.rispetto al trimestre precedente (+203 mila, +0,9 punti) a seguito dell’ulteriore, della stabilità dei lavoratori a tempo indeterminato e della ripresa degli indipendenti.a fronte del calo di quelli a tempo indeterminato (+390 mila e -33 mila, rispettivamente) e della crescita degli indipendenti (+30 mila)., mentre tornano ad aumentare i lavoratori a tempo parziale.Nel secondo trimestre 2018, verificata a livello sia congiunturale sia tendenziale.sia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un anno prima, così come quello di inattività. Nei dati mensili di luglio 2018, in termini congiunturali, la diminuzione del tasso di disoccupazione si associa all'aumento di quello di inattività.