Manovra, Tria: quest'anno prevista solo una mini correzione del debito

(Teleborsa) - Il rallentamento della crescita permetterà solo una piccola riduzione del debito/PIL nel 2018. "Siamo ancora nell'ambito della stabilizzazione - ha chiarito il ministro dell'Economia- . Vedremo gli ultimi dati, ma", come anticipato dal) di aprile che indicava un calo del debito 2018 al 130,8% del PIL dal 131,8% del 2017.Intanto "bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari " - ha aggiunto Tria - . Bisogna vedere le compatibilità di bilancio ma sono molto favorevole a partire".Parlando di, invece, il vicepremierha spiegato che quota 100 con 64 anni "è assolutamente troppo alta. Io ho chiesto al massimo 62". Durante la registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera, 12 settembre 2018, il ministro dell'Interno ha affrontato anche il tema della, spiegando che "non è un regalo", "è per quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, per chi è in contenzioso con Equitalia. E' gente che è disperata, che pagherebbe il 10% del dovuto, gente che per riavere un conto corrente, correrebbe a pagare. Si possono così incassare più di 20 miliardi di euro".