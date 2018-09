Ryanair, nuova rotta da Napoli per Exeter

Ryanair

(Teleborsa) - Nuove rotte per. Il vettore low cost irlandese ha annunciato una nuova rotta daverso, nel Regno Unito, che sarà operativa con"Sono lieto di annunciare che la nuova rotta Rayanair da Napoli verso Exeter, nel Regno Unito - ha dichiarato, Sales & Marketing Manager Ryanair Italia - si aggiunge alle altre novità già annunciate di recente come l'inizio del collegamento da Perugia verso Malta e una tratta da Lamezia, in Calabria, sempre per Malta . Entrambe le rotte saranno operate su base bisettimanale, anche queste a partire da aprile 2019.