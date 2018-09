Borse europee caute in attesa della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e scambia sulla parità.Al termine il Presdiente Mario Draghi comincherà in una conferenza stampa le decisioni sui tassi di interesse.che hanno chiuso la seduta registrando variazioni positive dopo un inizio di settimana in rosso. Il risultato beneficia dell'indiscrezione, riportata dal Wall Street Journal, che parla di una torna a crescere l'inflazione in Francia dopo il calo registrato a luglio. Anche, che ha visto confermare la stima preliminare con un'inflazione che è cresciuta a ritmo più lento rispetto al mese precedente. mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,162. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,87%) si attesta su 69,76 dollari per barile.che si mantiene a 240 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,81%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.con ilche si attesta a 20.940 punti; sulla stessa linea, avvio senza infamia e senza lode per il, che rimane a 23.214 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,01%), come il FTSE Italia Star (0,1%).i comparti(+1,08%),(+1,04%) e(+0,46%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,74%) e(-0,53%).di Milano, troviamo(+2,23%),(+1,21%),(+1,05%) e(+0,97%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%.di Milano,(+4,36%),(+1,83%),(+1,37%) e(+1,34%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,26%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,20%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.