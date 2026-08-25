Borse europee miste. A Piazza Affari in luce i tech

(Teleborsa) - In un panorama europeo contrastato, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che chiude la seduta sopra la parità con il ritorno degli acquisti sul tech e grazie al calo del prezzo del petrolio, con il Brent scivolato sotto i 90 dollari. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l' S&P-500 , che riporta un cauto +0,2%, mentre gli investitori attendono i conti di Nvidia.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,167. L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.657,7 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 82,06 dollari per barile, in netto calo del 3,47%.



In forte calo lo spread , che raggiunge +73 punti base (-9 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,94%.



Tra le principali Borse europee sostanzialmente tonico Francoforte , che registra una plusvalenza dello 0,61%, guadagno moderato per Londra , che avanza dello 0,29%, e trascurata Parigi , che resta incollata sui livelli della vigilia. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,34%, mentre, al contrario, in lieve calo il FTSE Italia All-Share , che archivia la giornata sotto la parità a 55.146 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Tenaris , che mostra un incremento del 3,74%.



Tonica Prysmian che evidenzia un bel vantaggio del 2,89%.



In luce Buzzi , con un ampio progresso del 2,14%.



Andamento positivo per Inwit , che avanza di un discreto +2,04%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Moncler , che ha terminato le contrattazioni a -2,22%.



Brunello Cucinelli scende dell'1,89%.



Si muove sotto la parità Campari , evidenziando un decremento dell'1,21%.



Contrazione moderata per ENI , che soffre un calo dell'1,15%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Comer Industries (+5,26%), Danieli (+2,93%), Cembre (+2,56%) e Alerion Clean Power (+2,52%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BFF Bank , che ha archiviato la seduta a -1,88%.



Calo deciso per MARR , che segna un -1,85%.



Sotto pressione Safilo , con un forte ribasso dell'1,60%.



Sottotono Banca Ifis che mostra una limatura dell'1,32%.

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