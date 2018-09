"Too big to fail": 10 anni fa il crack della banca Lehman Brothers

(Teleborsa) - Ci sono giorni destinati anella memoria collettiva.intorno alle 5 del mattino, Lehman Brothers, quarta maggiore banca d'investimento degli Stati Uniti,dichiarando ilOggi, dunque, ricorre il decimo anniversario dalemblema di una crisi globale, ancora oggi non superata. A detta di molti esperti e analisti, infatti,, un evento che di fatto ha cambiato i connotatie che, a 10 esatti di distanza, fa ancora sentire il suo peso a causa del cosiddettoche hainnescando una spaventosa recessione economica mondiale.Non a caso, tra i momenti che tutti ricordano, anche a distanza ormai di anni, c'è sicuramente quella che fu ribattezzata la lungadi trader ed operatori finanziari con gli scatoloni in mano. Uomini d'affari stimati e riconosciuti a livello internazionale, diventati all'improvviso disoccupati. Esattamente come le migliaia di dipendenti che "sfilarono" allo stesso modo, increduli e scioccati.ma anche avisto che il fallimento portò al licenziamento dei dipendenti in tutte le sedi dinel mondo.- A causare ildella quarta banca Usa, fondata nel lontano 1850, fu la crisi deiossia prestiti concessi nell'ambito del mercato immobiliare a persone che non avrebbero potuto accedervi in condizioni normali perché avevano minori garanzie di solvibilità.Un fallimento che, come inevitabile, innescò- Ilperse più dii, facendo registrare il crollo più alto dalprimo giorno di scambi dopo l'attentato alle Torri gemelle. In una sola seduta idi capitalizzazione.colpisce anche i mercati valutari, con l'euro che schizza oltree poi frena, tornando intorno a 1,42 sul finale, mentre il petrolio crolla sotto i- Tra i protagonisti del crac,ceo e presidente della banca d'affari. Soprannominato, è considerato il maggior responsabile, tanto che nei giorni successivi campeggiava per le strade di- Per ripagare i creditori tuttiDall'esplosione della crisi,sono passati esattamente dieci anni, che hanno profondamente, che non riesce ancora ad alzare la testa.