Migranti, la Tunisia gela Salvini: "No ai rimpatri lampo"

(Teleborsa) -dice no alla proposta di rimpatrio lampo per iUn episodio che può essere definito l'ultimo di una serie ditra Roma e il Nordafrica. Fonti tunisine, infatti, fanno filtrare come il paese nordafricano non abbia affatto gradito la recente uscita del vicepremier e ministro dell'Interno quando lo scorso 3 giugno disse:per rimpatriare i migranti giunti a Lampedusa giovedì sera, si dovrà seguire la procedura ordinaria, cioè 80 stranieri a settimana con due voli.però, non molla e prepara le prossime mosse:perché non c'è guerra, non c'è carestia e non si capisce perché barchini o barconi devono partire dalla Tunisia e arrivare in Ita