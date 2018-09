InnoTrans2018, a Berlino la più grande "Fiera ferroviaria" del mondo

Alstom

(Teleborsa) -, la principale Fiera internazionale del trasporto ferroviario che si tiene ogni due anni a. La dodicesima edizione,, contae la presenza di oltre 60 Paesi, dagli Stati Uniti al Bahrein, dall'Italia alla Bielorussia e Russia, dalla Gran Bretagna all'Egitto e agli Emirati Arabi Uniti, naturalmente dalla Germania, alla Malaysia, Giappone, Cina e Singapore.Di questi, 23 associazioni ferroviarie nazionali e internazionali di vari Paesi, fra cui Australia, Danimarca, Gran Bretagna, Romania, Svezia e Repubblica Ceca e Svizzera, come appunto l'associazione l'elvetica SWISSRAIL che dispone di oltre 100 membri di cui 48 presenti a Berlino.La Fiera è suddivisa in cinque segmenti:. InnoTrans occupa tutte le 41 sale disponibili al Berlin Exhibition Grounds per un totale diTra i partecipanti all'evento il, che presenterà ufficialmente i nuovi treni Rock (prodotto da Hitachi Rail Italy) e Pop (realizzato da da), appena usciti dalle fabbriche e ora impegnati con test di prova in linea in corso. I nuovi convogli rivoluzioneranno il trasporto regionale e miglioreranno l'esperienza di viaggio delle persone che quotidianamente utilizzano i treni per motivi di lavoro o studio e per i viaggi personali e per turismo. Inoltre, sarà presentata al mondo internazionale nugo, la app per acquistare l'intero viaggio door to door in un'unica soluzione Presente, come sempre ilcon la sua gamma di soluzioni innovative nel materiale rotabile , incluso il primo treno del mondo alimentato a celle a idrogeno, il Coradia iLint , che proprio eri sui circa 100 Km di una, la locomotiva bimodale Prima H4 e il bus elettrico Aptis.Per l'Italiasocietà per azioni italiana, nata a Genova, costituita nel 1995, operativa con l'attuale denominazione e struttura dal 2006, attiva nel settore dei sistemi di trasporto ferroviari e metropolitani.