In rosso il settore viaggi e intrattenimento (-1,43%)

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'Ilha chiuso a quota 45.721,77, in diminuzione dell'1,43% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece ilche si ferma a quota 200,07.Tra leitaliane, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -5,44%.Tra ledi Piazza Affari, a picco i, che chiude gli scambi con un pessimo -2,11%.