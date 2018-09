Ue a Ryanair, applichi le norme locali al personale

Ryanair

(Teleborsa) - Dopo gli accordi siglati con i sindacati in Italia assicura "che nel tempo passeranno a contratti locali per il personale locale". Lo ha scritto la compagnia low cost irlandese in una lettera inviata alle commissarie Ue al lavoroe ai trasportiPer le due commissarie si tratta di una ": dove il lavoratore esce la mattina e torna la sera, quello determina la legge applicabile, non la bandiera della compagnia".I sindacati chiedono che Ryanair stipuli contratti ai sensi della legislazione dei singoli paesi senza uniformare tutti i rapporti di lavoro al diritto irlandese, ma il vettore aereo è piuttosto restio a passare a tali contratti poiché farebbero aumentare i costi.