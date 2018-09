Mailup, l'AD Nazzareno Gorni a TLB: "Proiettati sui mercati globali anche per linee esterne"

Mailup



"Stiamo scalando a livello globale ed oggi abbiamo 20 mila clienti in 115 Paesi", ha concluso.

(Teleborsa) -, la società che fa marketing via email quotata sul mercato AIM Italia della Borsa di Milano è molto presente all'estero e conta di proseguire una crescita molto sostenuta del business anche attraverso acquisizioni. Abbiamo intervistatoal Lugano IR TOP Investor Day."L'idea è nata diversi anni fa, circa 12-13 anni fa. Una società che è nata da zero, è arrivata all'IPO nel 2014 e, da allora, ha iniziato ad accelerare la sua crescita passando dai 6 milioni di fatturato nel 2013 agli oltre 30 milioni di quest'anno", ha affermato il manager."Una crescita che è sia organica, tradizionalmente a doppia cifra, cui abbiamo aggiunto in seguito all'IPO una crescita per linee esterne che sta andando molto bene", ha spiegato Gorni, aggiungendo "quest'anno abbiamo avuto una crescita organica, anche frutto delle acquisizioni che abbiamo fatto negli anni precedenti, che è superiore al 40%"."Datatrics è stata un'acquisizione importante, perché estende il nostro perimetro di offerta con le tecnologie più d'avanguardia legate all'intelligenza artificiale applicata al marketing", ha spiegato l'AD di Mailup, sottolineando "abbiamo ancora cassa, una PFN molto buona che ci consente di fare un'altra operazione straordinaria importante nel corso del prossimo anno"."Sull'estero il nostro fatturato è cresciuto molto, passando dal 10% a quasi il 45% ad oggi, in quattro anni quindi, ed il posizionamento è diverso a seconda del mercato: negli Stati Uniti abbiamo lanciato una startup che sta andando benissimo si chiama "be free ..., in un settore di nicchia, siamo presenti poi in Spagna, in Danimarca e in Latin America nella parte spagnola con una joint venture, oltre ad una piccola JV anche in Giappone"."Una crescita che con Datatrics, che abbiamo appena acquisito, si stende anche all'Olanda", ha detto Gorni, spiegando che questa società vanta "clienti anche in UK e in Germania".