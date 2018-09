Aquarius chiede aiuto ma l'UE si sfila. Accordo con Spagna e Portogallo

(Teleborsa) - Il Portogallo annuncia un accordo con la Francia e la Spagna per l'accoglienza dei migranti Aquarius, la. Lo scrivono i media francesi dopo che Parigi ha detto no allo sbarco a Marsiglia."In questo momento abbiamo 58 persone a bordo soccorse tra giovedì e sabato. Abbiamo avuto bel tempo, situazioni ideali per le partenze.e nelle prossime ore. Per questo diventa importante etutte queste persone". Così uno dei soccorritori dell'Aquarius in un video su Twitter lanciava l'allarme chiedendo un porto sicuro."La situazione legale dell'Aquarius 2 è questa: è una nave senza bandiera europea, e ha operato in un'area di ricerca e salvataggio libica" quindi "non impegna la responsabilità europea. Nessuno Stato membro si è fatto avanti" per aiutare. Così, in merito a un ruolo di coordinamento sulla vicenda della nave con 58 migranti a bordo.Secondo fonti dell'Eliseo Parigi ha suggerito che la nave con i 58 migranti a bordo sbarchi a Malta piuttosto che a Marsiglia.