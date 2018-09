La Fed non è più espansiva. Tassi in aumento negli USA

(Teleborsa) - Per la terza volta, quest'anno,negli Stati Uniti d'America. Il braccio operativo della banca centrale statunitense, il, ha alzato il costo del denaro, in linea con le attese del mercato: il tasso sui Fed Fund è stato incrementato di un quarto di punto percentuale tra il 2% e il 2,25%.Il comitato di politica monetaria vede, tanto che nel consueto comunicato che accompagna la decisione scompare la parola "accomodante".Dunque la Fed non è più espansiva? Ilfrena i falchi e precisa che la "rimozione del termine (accomodante, ndr) non implica un cambiamento nel percorso del rialzo dei tassi"." - ha sottolineato il banchiere nel suo discorso - affermando che "" i fondamentali economici. "L', e le condizioni finanziarie generali restano accomodanti - ha aggiunto Powell - "l'inflazione misurata dal PCE è salita del 2% fino a luglio, dunque su base sostenuta".